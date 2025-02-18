Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı
Hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı

Hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi ve beraberindeki hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı, Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın önemini vurguladı.

A+A-

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi ve beraberindeki hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı, Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın önemini vurguladı.

Meclis önündeki basın açıklamasına Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de destek verdi.

477019051-573902229146366-4111171337496872139-n.jpg

Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : ,