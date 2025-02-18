Hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı
Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi ve beraberindeki hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı, Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın önemini vurguladı.
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Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi ve beraberindeki hayvan severler dernekleri Meclis önüne çelenk bıraktı, Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın önemini vurguladı.
Meclis önündeki basın açıklamasına Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de destek verdi.
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Etiketler : eşek, hayvan sever