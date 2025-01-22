Hayati tehlikesi bulunan işçinin kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı

Akçiçek köyünde meydana gelen “iş kazasının” ardından tutuklanan Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd şirketi direktörü M.K.S ile şantiye şefi H.Ç. yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı. Polis iş kazasında yaralanan Akbar’ın hayati tehlikesi olduğunu ve Haziran 2024 tarihinden bu yana kaçak çalıştırıldığının tespit edildiğini söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 10.50 sıralarında Akçiçek’te, Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. şirketine ait şantiye alanı içerisinde işçi olarak çalışmakta olan MD Ali AKBAR’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya kamyonunu kullanmasına müsaade ettiklerini söyledi.

Polis, Akbar’ın şantiye içerisinde kamyon ile dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek ağır yaralandığını belirtti.

Polis, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akbar’ın yapılan muayenesinde beyin kanaması, karaciğer, dalak yırtığı ve boyunda kırık teşhisi ile tedavi altına alındığını, hayatı tehlikesi bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, Akbar’ın 1 Haziran 2024 tarihinden beri söz konusu şirkette çalışma izinsiz çalıştığını belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığın kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için KKTC Vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunmaları koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.