“Hayalet” operasyonu: Zanlılardan biri tutuklu yargılanacak

Narkotiğin düzenlediği “Hayalet Operasyonu” kapsamında 100 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle tutuklanan zanlılardan M.A.’nın tutuklu, S.Ç.’nin ise teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Narkotiğin düzenlediği “Hayalet Operasyonu” kapsamında 100 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle tutuklanan zanlılar M.A. ile S.Ç yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılardan birinin tutuklu yargılanmasına, diğer zanlının ise teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

30 Haziran tarihinde, saat 23.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 100 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haspolat-Güngör anayolu üzerinde, ağaçlık alanda, beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine pusu kurulmasının ardından gerçekleşen “Hayalet” operasyonu kapsamında iki zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Polis, M.A.’nın üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit paranın soruşturma maksatlı alıkonulduğunu açıklamıştı.

Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı M.A.’nın 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı S.Ç.’nin ise 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.