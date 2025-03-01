Havva Ramadan Cemil hayatını kaybetti
Ramadan Cemil işletmelerinin sahibi, merhum Ramadan Cemil'in eşi Havva Ramadan Cemil hayatını kaybetti.
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Ramadan Cemil işletmelerinin sahibi, merhum Ramadan Cemil'in eşi Havva Ramadan Cemil hayatını kaybetti.
Ramadan Cemil ailesinden yapılan açıklamada, Cuma günü hayatını kaybeden Cemil'in yarın toprağa verileceği belirtildi. Açıklamada, Havva Ramadan Cemil'in naaşının Pazar gün saat 10.45'te Ramadan Cemil İşletmeleri Girne Merkez Ofisindeki törenin ardından saat 12.00'de Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, saat 13.30'da Lefkoşa'da toprağa verilecek.
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Etiketler : Havva Ramadan Cemil