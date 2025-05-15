Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği, Havacılık Bilgi Yönetimi Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği Başkanı Günhan Özakıncı, havacılığın dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri haline geldiğini belirtti.

15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Özakıncı, Havacılık Bilgi Yönetimi çalışanlarının uçuşların her aşamasında ihtiyaç duyulan tüm havacılık bilgilerini doğru zamanda dijital ortamda kontrolörler pilotlar ve ihtiyaç duyan diğer görevlilere sunarak doğru ve kapsamlı bilgi akışını sağladıklarını kaydetti.

Özakıncı, uçuş emniyetinin hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 büyük özveri ve titizlikle çalışan Ercan Havalimanı Havacılık Bilgi Yönetimi personelinin 15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü'nü kutladı.