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Hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 41 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

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Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 41 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Dairesi'nin 29 Ağustos’a kadar olan süre için tahminine göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde 34-37, sahillerde 30-33; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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