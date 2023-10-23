Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hava sıcaklığı 31-34 derece olacak
Hava sıcaklığı 31-34 derece olacak

Hava sıcaklığı 31-34 derece olacak

Meteoroloji Dairesi, yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını bildirdi.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle parçalı az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu haber toplam 119 defa okunmuştur