Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde, iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 - 35 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Temmuz arasını kapsayan raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.