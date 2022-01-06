Hava doldurduğu lastik patladı, Yazıcı ağır yaralandı
Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, dün öğleden sonra saatlerinde hava doldurduğu otobüsün lastiğinin patlaması üzerine 47 yaşındaki Orhan Yazıcı ağır yaralandı.
Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, dün öğleden sonra saatlerinde hava doldurduğu otobüsün lastiğinin patlaması üzerine 47 yaşındaki Orhan Yazıcı ağır yaralandı.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yazıcı, tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisine alındı.
Olay Polis Bülteni’ne şöyle yansıdı:
“05.01.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, Orhan YAZICI (E-47) kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.
Orhan YAZICI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Adı edilenin hayati tehlikesi mevcut olup, soruşturma devam etmektedir.”