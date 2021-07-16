"Hatalı seri Kıbrıs'ta yok"

Derya ULUBATLI

Türkiye’ye Haziran ayında giriş yapan ve 29 Haziran’dan itibaren kullanımına başlanan B18880035A kodlu Sinovac aşı serisinin uygulaması, 8 Temmuz tarihinde acil bir kararla durduruldu.

Türkiye’de ortaya atılan ‘hatalı aşı’ iddiası adada endişelere yol açtı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gözler Kıbrıs’ın kuzeyine çevrildi.

Ülkemizde yaygın olarak uygulanan ve önemli bir bölümü Türkiye’den gönderilen Çin menşeli Sinovac aşıları arasında, kullanımı durdurulan B18880035A seri kodlu aşıların adada bulunmadığı resmi makamlarca açıklandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar söz konusu seriden Kıbrıs’a aşı gelmediğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: “Bizdeki aşılar bu kodu taşımıyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli denetimleri yaptıklarını ve Türkiye’den adanın kuzeyine gelen aşıların bu kodu taşımadığını dile getirdi. Oygar, “Konuyla ilgili duyumları alır almaz hemen bize gönderilen ilaçların kodlarına baktırdık ve yapılan sıkı denetimler sonucu bu koddaki aşıların bize ulaşmadığı bilgisini aldık” dedi.

Öte yandan Tabipler Birliği da konuyu takibine aldı. Birlik, Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda görüşme talep etti.

Pandemi hekimleri Sağlık Bakanlığı’nı işaret etti

Bir grup pandemi hastanesi hekimi ise, aşı envanterlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tutulduğunu ve kodların aşı uygulayıcılarının eline ulaşmadığını paylaştı.

Uzmanlar B18880035A kodlu Sinovac aşılarının uygulamadan kaldırıldığı bilgisinin kendilerine de ulaştığını, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü dile getirdi.

Bunun yanında kendilerine yazılı bir açıklama yapılmadığını da söyleyen pandemi hekimleri, konuyla ilgili en yetkili organın Sağlık Bakanlığı olduğunu belirtti.