Hastanede yemek servisi devam etti



Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki "doktor ve hemşirelere yönelik yemek servisi" tartışması sürerken, Maliye'nin genelgesine rağmen hastanelere yemek servisinin aksamadığı öğrenildi.



Maliye'nin genelgesi, doktor ve hemşirelerin isyanı arasında, ilgili firma, hastaneye yemek servisini kesintiye uğratmadı.



Hekim ve hemşire örgütlerinin eylemlerine, ayrıca ciddi tartışmalara neden olan konuda, ihaleyle hizmet sunan özel catering şirketinin, “herhangi bir sıkıntı yaşanmaması” için hastaneye yemekleri ulaştırdığı öğrenildi.

Maliye Bakanlığı genelgesiyle “çalışanlara yönelik yemek servisi kaldırılması” istenmişti.

“Hastanede doktor ve hemşireler yemek verilmedi” iddiaları üzerine YENİDÜZEN’e bilgi veren hastane kaynakları, “Bugün de catering şirketi gerekli servisi yapmıştır, sorun çözümlenene kadar bu servisin aksamadan devam edeceği konuşulmuştur” dedi.

Hastaneyle ilgili yapılan yemek ihalesinin şartnamesine göre de nöbetçi doktor, lojmanda kalan hemşire ve görevi olup da yemek hakkı olan personele yemek hizmetinin, yemekhane bölümünde imza karşılığında verileceği belirtiliyor.

Yemek hizmetinin haftanın 7 günü kesintisiz ve sağlık kurallarına uygun olacağı açıkça ifade ediliyor. İhaleye göre, nöbetçi doktor ve hemşireler için verilen yemek de bütçede yer alıyor ve ödeniyor.