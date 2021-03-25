"Hastane çalışanlarına yemek servisi devam ediyor" 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in girişimleriyle Maliye Bakanlığı ile görüşülerek hastanede görevli personele ücretsiz yemek servisi konusunda yaşanan sıkıntıların giderildiği bildirildi.

Açıklamada, sağlık personeline ilgili catering şirketi tarafından yemek servisine devam edeceği belirtildi.