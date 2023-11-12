Lapta’da, dün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Polis iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda hasta üzerinde tıbbi medikal işlem yapan ‘sahte doktorlar’ tutuklandı.

Adaya yurt dışından gelip Hekim olmadığı halde kiraladıkları bir evde hastalara dolgu ve botoks gibi medikal işlem uygulayan kişiler, düzenlenen baskın sonucu tutuklanarak Lapta Polis Karakolu’na götürüldü.

Tabipler Birliği konu hakkında yaptığı açıklamada, "KTTB’ye kayıtlı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin, medikal işlem yapmasının yasalarımıza aykırı olduğunu tekrardan hatırlatır, halk sağlığı için ciddi risk oluşturan bu duruma karşı polis ile iş birliği içinde operasyonların devam edeceğini duyururuz" denildi.

Polis ile olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"11.11.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Alsancak’ta, E.P.(K-27), S.K.(K-30) ve F.G.(E-20)’nin, Tabibler Birliğine üye olmadıkları halde, bir şahsa dudak dolgusu işlemi yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."