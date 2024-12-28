Haspolat’ta öğrenci yurdunun bahçesinde bıçakla yaralama, 2 tutuklu

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun bahçesinde dün saat 22.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.B.(E-21) ve K.D.(E-19) bir taraf olup, diğer taraf olan F.T.Ç.(E-21) ile kavga ettikleri sırada, F.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile F.T.Ç.’yi sağ karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

F.T.Ç., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. F.B. ve K.D. tutuklandı.

35 yaşındaki Haşim Acarca hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 35 yaşındaki Haşim Acarca dün sabah saat 07.10 sıralarında kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acarca’nın (E-35), cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Mustafa Sağlam’ın kan ve doku örnekleri alındı

Derince’de geçen salı günü kaldığı ikametgah içerisinde ölü bulunan Mustafa Sağlam’ın (E-52), yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi ileri tetkiklerin sonucunda tespit edilecek.

Lefkoşa’da kavga ve çevreye rahatsızlıktan 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında, kamuya açık bir yer olan Dr. Niyazi Manyera Sokak’ta, bir apartmana ait araç park yerinde, araç park yeri konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu L.Ö.(E-35) bir taraf olup, diğer taraf olan Ö.B.K.(E-25), M.F.Ç.(E-24) ve B.A.(E-22) ile kavga edip, yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Gönyeli’de bir evin mutfağında çıkan yangın zarara neden oldu

Gönyeli’de Şehit Mustafa Yalçın Sokak’ta dün saat 20.30 sıralarında, bir şahsa ait evin mutfağında, muhtemelen odun sobasını yakmak için kullanılan yakıcı maddenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı mutfağın duvarları da islendi.