Haspolat’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

Haspolat’ta dün meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Leyla Korkmaz, yönetimindeki KY 465 plakalı araçla Haspolat Ticaret Sanayi Sitesi içerisinde seyir halindeyken, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşağa girerek 22 yaşındaki Mihran Avcı yönetimindeki RR 914 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle güney istikametine kontrolsüz şekilde savrulan Korkmaz yönetimindeki araç, daha sonra 44 yaşındaki Seyit Burunkaya yönetimindeki ZRR 585 plakalı araca vurdu.

Kaza sonucu yaralanan RR 914 plakalı araç sürücüsü Mihran Avcı ve araçtaki yolcu 45 yaşındaki Hasan Binboğa, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.