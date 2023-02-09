Haspolat'ta kaza: Biri 3 aylık olmak üzere 5 yaralı

Haspolat'ta bugün meydana gelen trafik kazasında biri 3 aylık olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün 14.40 sıralarında Haspolat’ta, GZ 525 plakalı araç sürücüsü 33 yaşındaki Sevim Aydal, dört yol kavşağında araçların geçmesini beklemeden anayola giriş yaparak 45 yaşındaki Saiful İslam Jasim'in kullanımındaki LK 859 plakalı aracın önünü tıkadı ve çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsünün yanı sıra, GZ 525 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan Bebek Ağrı, Gülcan Reyhanlıoğlu Ağrı, ve 3 aylık Şifa Ağrı yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.