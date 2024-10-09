Haspolat’ta “iş kazası”
Haspolat’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde çalışan 20 yaşındaki Md Rakip dün saat 09.00 sıralarında, şirkete ait kamyonu tamir ederken, sağ elinin kamyon şaftına sıkışması sonucu yaralandı.
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Haspolat’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde çalışan 20 yaşındaki Md Rakip dün saat 09.00 sıralarında, şirkete ait kamyonu tamir ederken, sağ elinin kamyon şaftına sıkışması sonucu yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Rakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, müşahede altına alındı.
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