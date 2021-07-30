Haspolat'ta araç yangını: Araç kullanılmaz hale geldi

Haspolat’ta bugün, saat 05.30 sıralarında, Kararanfil Sokak üzerinde bulunan Ahmet Taşseven’e ait evin avlusu içerisinde park halinde bulunan NC 239 plakalı salon aracın, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Polis, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Dipkarpaz'da kundaklama

Bugün saat 01.30 sıralarında Dipkarpaz’da, Lekko mevkiinde, Yunus Dağ’a ait ağıl içerisinde bulunan balya ve samanların meçhul şahıs/lar tarafından kundaklandığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu 2 bin 800 adet küçük fiğ kare balya, 3 römork arpa saman yığını, 1 kamyon buğday kısmen, bin 500 torba arpa samanı, 250 torba fiğ samanı ve yarım dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.