Haspolat ve Girne'de iki ayrı "iş kazası"

Girne ve Haspolat'ta meydana gelen iki ayrı "iş kazası"'nda iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Haspolat'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 36 yaşındaki Ogunkola Joshua Adekunle depoda çekmejkte olduğu tahtanın üzerine düşmesi sonucu sağ eli ve ayağından yaralandı.

Dün 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında 36 yaşındaki işçi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Öte yandan, dün Girne'de yapımı devam eden bir inşatta çalışan 42 yaşındaki Fethi Yeşil, tahta paletleri çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5,5 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

42 yaşındaki Yeşil olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.