Hasipoğlu'ndan seçim ve karma oy açıklaması

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın programda açıkladı: “UBP Parti Meclisi 9 Ocak’ta erken genel seçim yapılması ve karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını onayladı.”

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