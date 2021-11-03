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Hasipoğlu'ndan seçim ve karma oy açıklaması

Hasipoğlu'ndan seçim ve karma oy açıklaması

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “UBP Parti Meclisi 9 Ocak’ta erken genel seçim yapılması ve karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını onayladı.”

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın programda açıkladı: “UBP Parti Meclisi 9 Ocak’ta erken genel seçim yapılması ve karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını onayladı.”

Ayrıntılar gelecek... 

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