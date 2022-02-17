Hasan Taçoy'un babası hayatını kaybetti
UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un babası Yusuf Taçoy hayatını kaybetti.
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UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un babası Yusuf Taçoy hayatını kaybetti.
Hasan Taçoy, sosyal medyada haberi şu ifadelerle duyurdu:
"Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…
Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…
Kısacası babam…
Terzi Yusuf…
YUSUF TAÇOY..
Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.
Acım, ailece acımız büyük.
Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.
Hepimizin başı sağolsun.
Anısı rehberim olmaya devam edecek.
Cenazemiz yarın, İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.
Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur."
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