Hasan Öncün ve İsmail Nasipleri'in ölüm sebebi 'kalp yetmezliği'

Yıldırım köyünde 3 Aralık’ta evinde hayatını kaybeden 57 yaşındaki Hasan Öncün’ün kalp yetmezliği sonucu öldüğü belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de hayatını kaybeden 89 yaşındaki İsmail Nasipler’e (E-89) yapılan otopside de ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak belirlendi.

POLİSTEN KAÇARKEN ARACA ÇARPTI, TUTUKLANDI

Mağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında beklediği sırada, polis tarafından şüpheli görülen A.T. (E-36), polisten kaçmak için aracını geri sürerek, arkasında bekleyen araca çarptı.

Dün akşam 22.30 sıralarına meydana gelen olay sonrası A.T. (E-36) tutuklandı.