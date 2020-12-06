Hasan Öncün ve İsmail Nasipleri'in ölüm sebebi 'kalp yetmezliği'
Polis, Yıldırım köyünde yaşamını yitiren 57 yaşındaki Hasan Öncün ve Girne'de yaşamını yitiren 89 yaşındaki İsmail Nasipler'in ölüm sebeplerinin 'kalp yetmezliği' olduğunu açıkladı.
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Yıldırım köyünde 3 Aralık’ta evinde hayatını kaybeden 57 yaşındaki Hasan Öncün’ün kalp yetmezliği sonucu öldüğü belirlendi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de hayatını kaybeden 89 yaşındaki İsmail Nasipler’e (E-89) yapılan otopside de ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak belirlendi.
POLİSTEN KAÇARKEN ARACA ÇARPTI, TUTUKLANDI
Mağusa’da, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarında beklediği sırada, polis tarafından şüpheli görülen A.T. (E-36), polisten kaçmak için aracını geri sürerek, arkasında bekleyen araca çarptı.
Dün akşam 22.30 sıralarına meydana gelen olay sonrası A.T. (E-36) tutuklandı.
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