Harmancı’dan 1960 Anayasası’ndan yararlanmak için girişim

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ndan kaynaklı haklardan yararlanmak amacıyla bir takım girişimler başlattı. Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Harmancı, 1959-1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmaları temelinde Kıbrıs Türk toplumuna tanınan hakları masaya koymak ve aynı zamanda 2017 yılına kadar süren müzakerelerde varılan anlaşmalara odaklanacak bir platform oluşturma süreci başlattığını duyurdu.

Yenidüzen’e girişimi doğrulayan Mehmet Harmancı, ortada henüz somut bir platformun olmadığını, temaslar ve girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Harmancı buradaki amacın 1960 Anayasası’ndan kaynaklı ekonomi, hukuki ve siyasi haklara erişim ve 2017 yılına kadar iki toplum arasında yapılan sözleşmelere odaklanmak olduğunu ifade etti.