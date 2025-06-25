Harmancı: Mevcut konjonktürde Erhürman’ın desteklenmesi doğru olandır

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde, mevcut siyasi koşullar çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Tufan Erhürman’ın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Harmancı, Cumhurbaşkanlığı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) olası kararıyla ilgili bir soru üzerine, Erhürman’a destek mesajı verdi. Harmancı, “Bana göre doğru olan mevcut konjonktürde, sayın Erhürman’ın desteklenmesi yönünde” ifadelerini kullandı.

Solda birlik konusunun geciktiğine dikkat çeken Harmancı, bu kez Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması gerektiğini vurguladı. Harmancı, “Daha fazla söylem bölünmesine gerek yok. TDP’de Erhürman’a destek kararı çıkarsa zaten ben de cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım” dedi.