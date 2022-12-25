Gayrı resmi sonuçlara göre yeniden LTB Başkanlığına seçilen TDP adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa bizi sahipsiz bırakmadı, hepsine tek tek teşekkür ediyorum” dedi, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Harmancı, “Renk, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sandıkta buluşturduğumuz binlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Kimseyi kırmadık, kimseye kara çalmadık, 3 dönemdir kara propaganda yapmadık” diyen Harmancı, “Bu akşam zehir dilini aşka çevirdi” diye konuştu.