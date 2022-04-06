Harmancı: "Geleceğimizle kumar oynamanıza asla izin vermeyeceğiz"

Belediyeler Reformu'nun görüşüldüğü Meclis Komitesi'nde gergin anlar yaşandı. Komite görüşmesine ara vermek isteyen hükümet yetkililerine tepki gecikmedi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, "Çıkın "Türkiye’ye söz verdik" deyin daha çok saygı duyacağım. "Bunu yapıyoruz çünkü su ve kanalizasyonu daha rahat özelleştireceğiz" deyin en azından bir amaçları var diyeceğim. Bu ülkenin bugünleri görmesi bile mucize. Buradayız ve devam edeceğiz. Ve geleceğimizle kumar oynamanıza asla izin vermeyeceğiz" dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

"Davetli bile değildik bugünkü Meclis toplantısına ama sabahtan beri burdayız.

Toplumun her bir bireyinin tüm hayatını etkileyebilecek Belediyeler konusundaki bu toplantı için sabah 10:00’da başlanacak denmişti.

6 saat eşek yerine konularak bekletildi herkes ve sonra da "lütfen” toplantı açıldı.

Hala buradayız.

Bu "reform" denilen ama esasında içi boş olan kağıt parçasını çalışın da öyle getirin diyoruz.

Hiçbir soruya cevap verilmedi, hiçbir tutarlı ya da tutarsız bir gerekçe sunulmadı.

Kim ne söylerse söylesin duvar gibi bir ifade ile “sonraki” dendi.

Yasayı getirenler, blimsel verileri geçtim, herhangi bir fikir dahi sunamadı.

Ülkeyi düşünen yok bugünü düşünen yok yarını düşünen yok.

Çıkın "Türkiye’ye söz verdik" deyin daha çok saygı duyacağım. "Bunu yapıyoruz çünkü su ve kanalizasyonu daha rahat özelleştireceğiz" deyin en azından bir amaçları var diyeceğim.

Bu ülkenin bugünleri göremesi bile mucize.

Buradayız ve devam edeceğiz.

Ve geleceğimizle kumar oynamanıza asla izin vermeyeceğiz."