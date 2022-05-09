Harmancı: “Çok utanç verici, çok mide bulandırıcı”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı yaşananları “Çok utanç verici, çok mide bulandırıcı” olarak değerlendirdi, “Tarihe AKP müdahalelerini davet eden, kabul eden, normalleştiren ve harfiyen uygulayanlar olarak geçeceksiniz” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Yesinler sizin yetkili organınızı, çak bir telefon uzatma bakalım şu işi hop Ünal abimize görev verilir.

UBP ülkenin Doğan görünümlü Anadol olduğunu herkese ispat görevinde.

Çok değil aranızdan 5 kişi çıksa da “İrademizi ne Ankara’ya ne Brüksel’e ne de başka bir odağa” veririz deyip istifa etse devrime sebep olurdunuz.

Tarihe AKP müdahalelerini davet eden, kabul eden, normalleştiren ve harfiyen uygulayanlar olarak geçeceksiniz.

Bir toplumu da peşinizden ateşte bırakarak.

Çok utanç verici, çok mide bulandırıcı.”