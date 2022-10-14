Hamit Sakallı gururlandırdı

Ülkemiz Spor Yazarlarından Hamit Sakallı, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında dün akşam Larnaka'da oynanan AEK Larnaka- Fenerbahçe maçının tercümanlığını yaptı.

Hem maç öncesi, hem de maç sonrasında düzenlenen ve milyonlarca kişinin izlediği basın toplantısında başarıyla görev yapan Sakallı, ülkemizi gururlandırdı.

"Hayallerin gerçekleştiği anlar!"

Sakallı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayallerin gerçekleştiği anlar! AEK LARNACA- FENERBAHÇE karşılaşmasının tercümanlığını yapmanın, onurunu ve gururunu yaşamanın hissettirdiği duygular tarif edilemez. Jesus gibi dünya çapında bir teknik direktörden tebrik kabul etmek ise ayrı bir gurur! Bütün bu süreçte yanımda olan destek veren, gurur duyduğunu ifade eden herkese gönülden teşekkür ederim" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olan Hamit Sakallı, 2019 yılında oynanan Türkiye – Yunanistan A Milli Takım maçında da tercüman olarak görev yapmıştı.

Fenerbahçe-AEK: 2 -1