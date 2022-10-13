Fenerbahçe-AEK: 2 -1

UEFA Avrupa Ligi, B Grubu 4. maçında Kıbrıs ekibi AEK Larnaka, Türkiye ekibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma saat 19.45'te AEK Arena'da başlayacak.

600 kadar Kıbrıslı Türk takip ediyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği organizesinde yaklaşık 600 kadar Kıbrıslı Türk, karşılaşmayı takip etmek için statta yerini aldı. Taraftarların Ledra Palas'tan Kıbrıs'ın güneyine geçerek güvenli bir şekilde polis kontrolünde stada ulaştı ve tribünlerde yerini aldı.

İlk 11'ler belli oldu

İki ekip arasında oynanacak mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Oier Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Joao Pedro.

Fenerbahçe taraftarları AEK Arena'da yerlerini aldı

Fenerbahçe taraftarı Kıbrıslı Türklerden Larnaka Stadı'nda barış pankartı: YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ

AEK taraftarlarından pankartlı cevap

Fenerbahçe'nin "Yurtta barış, Dünyada barış" pankartına AEK Larnaka taraftarları da pankart açarak yanıt verdi. Pankartta "Dünyada barış, bu ne ironi... Asla unutmayacağız" ifadeleri yer aldı. Tribünlerde Kıbrıs Cumhuriyeti bayraklarının yanı sıra Yunanistan bayraklarının açılması ise dikkat çekti...

Müsabaka ile ilgili geniş güvenlik önlemleri alındı

Maç öncesi, esnası ve sonrası için AEK Arena Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı

Maç başladı

AEK Larnaka ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşması başladı.

6' AEK Larnaka'nın bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

15' GOL: Fenerbahçe Joao Pedro'nun kaydettiği golle müsabakada 1-0 öne geçti

İLK YARI TAMAMLANDI: AEK Larnaka ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 1-0'lık skorla Fenerbahçe lehien tamamlandı

52' GOL: AEK Larnaka kazandığı penaltı atışını Trickovski ile gole çevirerek skoru 1-1 yaptı

Altay penaltı yaptı

Fenerbahçe'nin, AEK Larnaca ile Kıbrıs’ta oynadığı maçta Altay Bayındır, penaltıya neden oldu.

Karşılaşmanın 48. dakikasında gelişen AEK Larnaca atağında Altay Bayındır, Omri Altman'ı ceza sahası içinde düşürdü. AEK Larnacalı futbolcular penaltı beklerken, hakem oyunu sürdürdü.

Ardından karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski'ye pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Raczkowski, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Ivan Trickovski Altay'ı mağlup etti.

Altay Bayındır, Türkiye Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta da benzer bir penaltıya neden olmuştu.

80' GOL: Fenerbahçe kazandığı penaltı atışını Batshuayi ile gole çevirerek 2-1 öne geçti.

86' PENALTI - KIRMIZI KART: Fenrbahçe, Garcia'nın Rossi'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı atışı kazandı. Garcia ikinci sarı kartla oyun dışında kalırken, Valencia'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Piric kurtardı.

Maç 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı.