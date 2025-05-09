Halkın Partisi: “Yırtılan afişler yeniden asıldı”

Halkın Partisi (HP), tartışma konusu olmasının ardından yırtılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerine ilişkin afişlerin yeniden asıldığını açıkladı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Halkın Partisi tarafından sahte diploma meselesi ile ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılmasına ‘hayır’ oyu vererek engelleyen UBP milletvekillerini kamuoyuna duyuran ve daha sonra yırtılıp parçalanan Billboard afişleri bugün yenilenerek yeniden asıldı.”

Açıklamada, “zaten kamuoyu ile paylaşılmış olan bir bilgiyi yorumsuz şekilde kamuoyunun dikkatine getiren böyle bir bilgilendirici ilana saldırı yapılmasının kabul edilemez olduğu” ifade edildi, söz konusu saldırı hakkında polise şikayette bulunulduğu belirtildi.

Dün akşam bahse konu afişlerle ilgili olarak Halkın Partisi Genel Başkanı’nın UBP milletvekilleri tarafından yapılan şikayet nedeniyle polise ifade verdiği kaydedilen açıklamada, “hukuk dışı herhangi bir şey yapmadıkları, bu nedenle afişlerin yerinde kalmaya devam edeceği” vurgulandı.