“Halkın itibarını korumak için uğraşıyoruz ve uğraşmaya da devam edeceğiz!”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "CTP beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor" suçlamasına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan yanıt geldi.

“Bizim herhangi bir kurum ya da kişiyi itibarsızlaştırmak gibi bir derdimiz yok” diyen Erhürman, “Konu itibarsa, biz Kıbrıs Türk halkının, onun Meclisi'nin ve kurumsal yapısının her gün biraz daha yıpratılmaya çalışılan itibarını korumak için uğraşıyoruz sadece... Ve uğraşmaya da devam edeceğiz!” şeklinde konuştu.