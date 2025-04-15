CTP Milletvekili Erkut Şahali “Halkın ihtiyaçları ile hükümetin öncelikleri arasında irtibat yok” başlıklı konuşma yaptı. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin Kıbrıs’ın kuzeyinde yurttaşın alım gücünü zayıflattığını söyleyen Şahali, hükümeti bu duruma karşı gereken önlemleri almadığını kaydetti.

Bu gibi konularda adım atılmazken okullarda başörtüsü takılması gündemi oluşturulduğunu ifade eden Şahali, “Hükümet toplumdan gelen reaksiyonları anlamaz gibi ateşe benzin döküyor” dedi.

Şahali, ülkedeki kumarhane sayısının artmasını öngören bu yasa değişikliği için büyük çaba harcandığını kaydederek, “Casinolar Yasası'nın neden hükümet için öncelikli hale getirildiğini birinin bize anlatması lazım” şeklinde devam etti.

Yasadaki ikinci değişiklikle kumarhanelere giren KKTC vatandaşlarının sadece 50 Euro idari para cezası ödemesinin öngörüldüğünü söyleyen Şahali, bir diğer değişikliğin de kumarhanelerin okullara olan mesafenin azaltılması hakkında olduğunu dile getirdi.

Şahali, KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişi konusunda zaten çaba gösterilmezken, okullara olan mesafe düştüğü zaman öğrencilerin girişinin nasıl engelleneceğini sordu.

Dün başlayan eylemlilik sürecine işaret eden Şahali, bakanları bu eylemlere katılarak, halkın şikayetlerini duymaya çağırdı. Sendikaların dün grev dahil her türlü tepkiyi vermeye hazır olduğu açıklamasını “ödenekli eylemci” olarak tanımlanmasını eleştiren Şahali, konvoy oluşturmak için benzin parası verenlerin birbiriyle dayanışma adına toplanan fonu "ödenek", bu parayı alanları da "ödenekli eylemci" görmesinin normal olduğunu söyledi.

Şahali, grev fonunun, yaşananlara direniş göstermek ve dayanışmayı hayata geçirmek için toplandığına işaret ederek, eyleme katılanların hiçbirinin uğrayacağı finansal kaybı zaten düşünmediğini dile getirdi. Şahali, Kıbrıs Türk halkının, laikliğin Anayasa’da değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir ilke olması nedeniyle laik olmadığını, doğası gereği, “genetik sebeplerle” laik ve demokratik olduğunu söyledi.

Bu ülkeyi yurt bilen on binlerce insanın kendini tehdit altında hissetmesine neden olan adımlar atıldığını belirten Şahali, bu nedenle “Halkın ihtiyaçları ile hükumetin öncelikleri arasında irtibat yok” dediğini belirtti.

Yabancı uyruklular tarafından kuyumcu açılmasına izin vermek üzere yasa değişikliği çalışması olduğunu dile getiren Şahali, bunun hem yerli yatırımcı açısından hem de kara para aklanması açısından sıkıntılı olduğunu anlattı.

Şahali, gelinen noktada yapılması gerekenin halkın iradesine başvurmak olduğunu vurguladı.