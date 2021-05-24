Halkın %57'si hükümeti başarısız buluyor

UBP-DP-YDP koalisyonuyla kurulan Ersan Saner hükümeti, görevde olduğu ilk beş aydaki performansıyla kamuoyundan geçer not alamadı.

Metron tarafından Mayıs ayının ortasında gerçekleştirilen ankette vatandaşlara Ersan Saner hükümetinin performansını genel olarak nasıl değerlendirdikleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 42’si hükümeti “çok başarısız” bulduğunu belirtirken “başarısız” diyenlerin oranı da yüzde 15,5 oldu.

Hükümetin “çok başarılı” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 4,7’de kalırken, “başarılı” bulanlar yüzde 9 olarak belirlendi.

Bu sonuçlara göre Ersan Saner hükümetini genel olarak başarılı bulduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 13,7 düzeyinde kalırken; başarısız bulduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 57,5’e ulaştı.

Aynı araştırmada hükümetin “ne başarılı ne de başarısız” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13 olarak saptandı. Yüzde 15,8’lik bir kesim ise konuya ilişkin fikrinin olmadığını ifade etti.

Metron Araştırma Şirketi’nin 14-16 Mayıs arasında gerçekleştirdiği anket kapsamında ülke genelini temsil edecek şekilde belirlenen 650 kişiyle telefon ve CAPI yöntemi kullanılarak görüşüldü. Anketin hata payı +/- yüzde 3,8 olarak açıklandı.