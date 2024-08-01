“Halk her gün yeni yolsuzluk ve usulsüzlükler duymaktan bezdi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “Halk her gün yeni yolsuzluklar ve usulsüzlükler duymaktan bezdi” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Ada TV’de katıldığı programda Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtladı.

En başından adaylığını açıklamış olduğunu anımsatan Taçoy, bazı çevrelerin “adaylık başvurusu yapamayacaksın” demesine rağmen adaylık için resmi başvurusunu yaptığına işaret etti ve aksi söylemlere rağmen adaylığını geri çekmediğini vurguladı.

Hasan Taçoy, “kazansa bile başbakan olamayacak” söylemlerinin anımsatılması üzerineyse, “Ben bunun adına sadece ucuz siyaset derim. Tüm söyledikleri çürüdü, çürütüldü. Bundan sonra da çürütülecek. Hiç bir şekilde Türkiye veya kendi içimizdeki arkadaşların demokrasinin alacağı bir karara karşı gelebileceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır siyasette yer alan biri olarak, bugünkü kadar vatandaşın şikayetçi olduğu bir başka dönem anımsamadığını ifade eden Taçoy, vatandaşın en büyük şikayetinin “ülkeyi kim idare ediyor” şeklinde olduğunu söyledi.

Taçoy, ülkeyi hükümetin başının değil de başkalarının yönettiği görüntüsünün hem ülkeye hem de UBP’ye büyük zararlar verdiğini belirterek halkın, her gün yeni yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasından halkın bezdiğini kaydetti.

“Ünal Abi” formülünün bir defaya mahsus olarak hayata geçtiğini dile getiren Taçoy, ancak bu yöndeki anlaşmanın yok sayılmaya çalışıldığını söyledi.

Hasan Taçoy, gerçekleşecek kurultayda demokrasi kadar uygulanacak yasal sürecin de büyük önem taşıdığına değinerek, bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

Taçoy, “Burada bir partinin geleceği söz konusudur. Devlet olarak görülen bir partinin geleceği söz konusudur. Bu parti ülkenin geleceğidir. Yapılanların ve yapılmak istenenlerin önüne geçmek için gerekeni yaptığımı ve yapmakta da kararlı olduğumu vurgulamak isterim. Lütfen kimse gidip de birilerine alet olmasın. Kimse kendine bunu bir görev olarak alıp yapmasın. Bu konu sıkı takibimdedir. Konuyu avukatıma iletmiş bulunmaktayım, gereği yapılacaktır” dedi.

“Başbakan’a yakındır diye birileri kendisini devletin üzerinde görerek hala üye yazıyorsa ben bu ülkenin dürüst insanları adına karşılarında dimdik durmakta kararlıyım” vurgusu yapan Taçoy, ülkesi ve partisi adına bunu yapmaktaki kararlılığını ifade etti.

“Adaylıktan çekilen isimlerle bir temasınız oldu mu” sorusu yöneltilen Taçoy, kendisiyle aynı gerekçe ile, yani “Üstel ülkeyi yanlış yönetiyor” diye aday olmuş kişilerin sonradan gidip Üstel’e oy vermesini beklemenin mantık dışı bir yaklaşım olacağını söyledi.

Hasan Taçoy, “Yanlış dedikleri bir yönetime karşı olan kişiler, aday olsunlar ya da olmasınlar, ‘ben bu yanlışı gördüm ve ben oy vermem’ derler. Kendileriyle yüz yüze konuşmuş değilim. Telefoniyen görüştüm. Sadece şunu söylemek isterim ki, bizim tabanımız ne yapacağını iyi biliyor” diye konuştu.

Kurultay sonuçlarına yönelik tavrının ne olacağı sorulan Taçoy, “Benim A planım da B planım da bellidir” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı’nın UBP kurultayına yönelik hükümet değerlendirmesini de yorumlayan Taçoy, Meclis yapısında farklı hükümet seçenekleri bulunduğuna işaret etti.

Hasan Taçoy, Arıklı’nın “erken seçime gideriz” söyleminin ise anlamsız olduğunu belirterek, “Açıklama yaparken ayaklarımız yere basacak. Ben bunu Erhan beyin bir dil sürçmesi olarak görüyorum. Çünkü bir ülke yönetiyoruz. Bazı mesajlar vereceksen eğer farklı ver. Üyesi olmadığın bir partinin işine de karışma” ifadelerini kullandı.

Kurultayda oy kullanacak üye listesine yönelik olarak, demokrasinin koyduğu kuralların uygulaması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Taçoy, “Bir hanımefendi kalkacak ve diyecek ki ‘hayır bunlar oy kullanacak, bunlar oy kullanmayacak’. Ne münasebet! Sen misin buna karar verecek olan? Diğeri de korkusundan bunu yazacak. Yazma kardeşim, okumuş adamsın. Elinin altında tüzük var. Oku ve yorumunu yap” dedi.

Taçoy, 2025’teki Cumhurbaşkanı seçimine yönelik olarak, UBP’nin 2030 yılına kadarki tüm seçimlere mevcut yönetimle gidilmesi halinde alınacak sonuçlara veya bir değişim sonrası alınacak sonuçlara ilişkin değerlendirmeyi doğru yapması ve buna göre bir strateji belirlemesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin bir uyanışa, bir şahlanışa ve gerçek ayarlarına dönme ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Taçoy, bunun el birliği ile gerçekleştirileceğini kaydetti.