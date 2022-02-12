Halil Falyalı ile 'bağlantım yok' demişti: Mustafa Söylemez'i görüntüler ele verdi

Kıbrıs’ta gözaltına alınan Ö.T. ile İstanbul’da yakalanan Mustafa Söylemez’in cinayetin olduğu gün aynı otelde bulunup, görüştüklerine dair görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otelleri, kumarhaneleri olan, bahis oyunları oynatan, Sedat Peker'in iddiasına göre, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı da öne sürülen Halil Falyalı'nın öldürülmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, cinayetle ilgili olarak; KKTC'de gözaltına alınan Batmanlı Ö.T. ile İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in cinayetten önce otelde birlikte giriş-çıkış yaptıklarına ilişkin kamera kayıtları bulundu.

‘BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ'

İki şüpheli ifadelerinde, “Birbirimizi tanıyoruz. Ancak cinayetle ilgimiz yok” dediler. Mustafa Söylemez'in, Falyalı'nın öldürüldüğü günün saat 04.00 uçağıyla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bu durum dikkat çekti. Ö.T., cinayet gecesinin sabahına karşı bir otelin kumarhanesinde yakalandı. Kumarhanede polis olduğunu tahmin ettiği kişilerin yanına yaklaşmaya başlamasından şüphelenen Ö.T. kaçmak istedi. Ancak, sivil görevliler tarafından yakalandı.

Falyalı'nın öldürüldüğü yerde MOBESE ve kamera kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

KKTC'deki bir güvenlik yetkilisi, “Cinayet yeri konusunda da daha önce keşif yapıldığını sanıyoruz. Çünkü MOBESE ve kamera olmayan bir yer seçilmiş. Gözaltına alınanlar arasındaki ilişki, otel giriş-çıkışındaki birlikte kamera görüntüleri onları şüpheli konumuna getirdi” dedi.

‘SOSYAL MEDYADAN DUYDUK'

İfadelerinde birbirlerini tanıdıklarını, KKTC'de birlikte olduklarını, telefon konuşmaları yaptıklarını kabul eden O.T. ve Söylemez, kesinlikle Falyalı cinayetiyle bir ilgilerinin olmadığını, kendilerinin de KKTC'de sosyal medyadan bu cinayeti öğrendiklerini öne sürdü. Geçmişte kardeşleriyle birlikte ‘Söylemezler Çetesi' olarak anılan Mustafa Söylemez, ifadesinde bahis işleriyle ilgili olarak KKTC'ye gittiğini söyledi.

KALAŞNİKOF KULLANILDI

Cinayette Kalaşnikof silahların kullanıldığı öne sürüldü. Bu durum, son yıllarda ülkemizde yakalanan tabanca ve uzun namlulu silah kaçakçılığını da gündeme getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin verilerine göre; ülkemizde son 6 yılda yakalanan tabanca ve uzun namlulu silah sayısı şöyle:

YIL TABANCA UZUN NAMLULU SİLAH

2016 438 46

2017 760 60

2018 1.324 59

2019 1.361 45

2020 1.600 76

2021 3.306 105

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