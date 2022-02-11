“Cinayet anında İstanbul’da da hareketli saatler yaşandı”

Hürriyet'in haberine göre; Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı suikastinin perde arkasından adı Susurluk Raporu’na da giren ‘Söylemez kardeşler’ var. Habere göre; “Çete lideri Mustafa Söylemez ile tetikçi oldukları belirtilen iki kişi İstanbul’da yakalandı. Söylemez’in suikast öncesi Falyalı ile yoğun telefon görüşmesi yaptığı saptandı”

Hürriyet'ten Çetin Aydın’ın haberinde şu ifadeler kullanıldı:

KKTC’de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) suikastinin ‘izi’ İstanbul’a uzandı. Otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunan Halil Falyalı, geçen salı akşamı, Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı Çatalköy’deki villasına doğru yola çıkmıştı. Falyalı her zaman bindiği zırhlı araca bu kez sadece ailesini bindirmiş kendisi ayrı araç kullanmıştı. Saldırıda pusuya düşürülen Falyalı’nın içinde bulunduğu araç Kalaşnikof marka silahlarla çapraz ateşe tutulmuştu. Şoför Murat Demirtaş saldırı anında, Halil Falyalı ise ambulansla götürüldüğü Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı’ya yönelik saldırının ardından saldırganların kullandığı öne sürülen kiralık aracın şoförü Ö.T, tutuklanmıştı.

Tekneyle kaçmışlar

Ada’yı sarsan suikastle ilgili çalışma yürütülürken, İstanbul’da da hareketli saatlerin yaşandığı ortaya çıktı. Halil Falyalı’nın yakınındaki bir kişinin verdiği ifadeler üzerine İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon başlattı. Ekipler, ‘Söylemez Kardeşler çetesi’nin beyni Mustafa Söylemez ve iki kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan ikilinin suikastin tetikçileri olduğu, saldırının ardından sürat teknesiyle Türkiye’ye kaçtıkları iddia edildi.

Telefon trafiği yakalattı

Mustafa Söylemez’in Falyalı ile yaptığı telefon görüşmesi trafiği sebebiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Söylemez ve 2 kişinin sorgusunun İstanbul’da yapılacağı belirtildi.

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Halil Falyalı toprağa verildi

DEHŞET GECESİ