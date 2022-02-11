"14 gün keşif yapıldı, geçebileceği iki yola iki ayrı pusu atıldı"

Independent'in iddiaları:

► 3 ayrı noktaya yerleşen tetikçiler buralardan Falyalı'nın bulunduğu araca ateş açtı. ► Saldırıda kalaşnikofların dışında henüz tespit edilmeyen bir silah kullanıldı. ► Failler, 24 Ocak'tan itibaren Falyalı'nın evi ve işyerlerini gözetlemeye başladı. ► Keşif ve gözetleme faaliyeti 14 gün boyunca sürdü. ► Bu keşifler sırasında Falyalı'nın iki ayrı yolu kullandığı tespit edildi ve geçebileceği iki ayrı yola iki ayrı pusu atıldı.

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre; Halil Falyalı cinayetine ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi.

Habere göre; suikast sırasında ailesinin yanında ya da arkadaki arabada olmadığını, ailesinin saldırıdan sonra olay yerine geldiğini belirtiyor.

Haberde şu ifadeler öne çıktı:

Polisin araştırması sürerken İstanbul'da da gözaltılar yapıldı. Soruşturma kapsamında bazı bilgilere ulaşıldı. Saldırı sırasında 31 el kurşun sıkılırken, Falyalı'nın bedenine 20'den fazla kurşun isabet etti.

Kalaşnikoflar kullanıldı

3 ayrı noktaya yerleşen tetikçiler buralardan Falyalı'nın bulunduğu araca ateş açtı.

Saldırıda kalaşnikofların dışında henüz tespit edilmeyen bir silah kullanıldı.

Failler, 24 Ocak'tan itibaren Falyalı'nın evi ve işyerlerini gözetlemeye başladı.

Keşif ve gözetleme faaliyeti 14 gün boyunca sürdü.

Bu keşifler sırasında Falyalı'nın iki ayrı yolu kullandığı tespit edildi ve geçebileceği iki ayrı yola iki ayrı pusu atıldı.

Falyalı, hangi yoldan geçerse geçsin saldırının hedefi olacaktı.

Kıbrıs'ta gözaltına alınan bir kişinin saldırıda kullanılan aracı kiraladığı iddia ediliyor.

İfade edilenlere göre bu şahıs suikastın yapıldığı bölgede 40 dakika ila 1 saat arasında bulundu.

Polis kaynakları, şüphelilerin deniz motoruyla adadan kaçtığı iddiasını yalanlayarak, bunun basit bir çete cinayeti değil profesyonel düşünülmüş bir suikast olduğunu belirtiyor.