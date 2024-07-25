Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, UBP Kurultayına yönelik TC Elçiliği müdahalesini “basından izlediğini” söyledi, müdahaleye maruz kalan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren’e, “Haksızlık yapılsa bile ‘hayır böyleymiş’ demek lazım” mesajı verdi.

Tatar, Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’ın sunduğu programa konuk oldu.

UBP Kurultaylarında “her zaman bazı kırgınlıkların olduğunu” söyleyen Tatar, “Ama UBP böyle böyle bugünlere geldi. Bir bakıyorsunuz, hop 24 vekille Mecliste” dedi.

Tatar, kurultaya yönelik, “umutsuz değilim” dedi, “Bu işler biraz da kısmet meselesi… Her şeye hazır olmak lazım. 5 – 6 sene evvel önce genel başkan, sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı oldum. Böyle bir hedefim yoktu, böyle bir plan yapamazdım. Öyle geldi, böyle oldu. Şükrediyorum” şeklinde konuştu.

Tatar, isim vermeden, UBP genel başkanlığı konusunda TC Elçiliği tarafından müdahaleye maruz kalan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren’e işaret etti, “Diğer arkadaşlar da bir şeyi çok da isterse, ille de olmayabilir. İşi olağanına bırakacaksın. Hazırlıklı olacaksın. Haksızlık yapılsa bile ‘hayır böyleymiş’ deyip geçirmek lazım. Şans yeniden yolunu bulur, hakkını alırsın” dedi.

Tatar, “Haksızlık mesajınız kime?” sorusuna, “onlar anlar” yanıtını verdi.

“Her türlü şeye hazırlıklı olman gerek” diyen Tatar, “Haksızlığa karşı direnebilmek de bir gerektir. Haksızlıkla karşı karşıya kalabilirsin. Her zaman hakkını alacaksın diye bir şey yok. Böyle süreçleri de yönetmek gerek” ifadelerini kullandı.

Program sunucusunun, YENİDÜZEN’in manşetine işaret ederek, “Ankara kurultaya müdahale ediyor mu? Kutlu Evren ile Olgun Amcaoğlu’nun elçiliğe çağrıldığı yönünde haberler var. Bu konuda bir yalanlama da gelmedi” sorusu üzerine Tatar, şu yanıtı verdi:

“Tam ne oldu bilemem. Bana bilgi verilmedi. UBP, kurultayını tamamlayacaktır. Çok sayıda aday, kaç aday bunlar da hep tartışma konusu. Çok sayılı adayla parçalanmalar olabilir. Bu gibi sıkıntılar da gündemde. Ben de haberlerden izledim. Tam ne oldu bilemem. Herkesin demokratik hakkıdır ama bazı verilen mesajlar varsa ona göre değerlendirmek herkesin kendi taktiridir.”