HAKSEN'den 1 Mayıs çağrısı: “Kamu-Özel emekçilerinin ortak çıkarları için ortak mücadele”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Salih Erşangil, HAKSEN üyeleri ve tüm halkı 1 Mayıs dolayısıyla yarın saat 17.30’da Kuğulu Park’ta buluşmaya çağırdı.

Erşangil, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erşangil mesajında, ülkede sosyal devlette olması gereken kamusal eğitim ve kamusal sağlık hizmetlerinin yalnızca adının kaldığı, emekçilerin alım gücünün günden güne düştüğü ve kamunun hizmet veremez hale getirildiğini ileri sürerek, “Gün geçtikçe egemenlerin emekçiler üstündeki baskısı artarak devam etmekte. Hayat pahalılaşırken, emekçilerin ücretlerinin alım gücü düşüyor" ifadelerine yer verdi.

Erşangil, "özel sektörde hak gasplarının tüm hızıyla devam ederken, kamudaki emekçiler ile özel sektör emekçileri birbirlerine kırdırılmak için hiçbir fırsatın kaçırılmadığını" iddia ederek, ‘Kamu-Özel emekçilerinin ortak çıkarları için ortak mücadele’ çağrısında bulundu. Erşangil şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kamu kurumları ve dairelerin içleri boşaltılarak, hizmet veremez duruma gelmesi sağlanıyor. Nitelikli personel alımı ile değil torpille istihdam yapılıyor. Deprem ülkesi olan ülkemizde kamu kurumları, okullar, hastaneler dökülürken, hükümetler bunlarla ilgili sadece birkaç müteahhitte para kazandırmak için çalışma yapıyorlar. Planlı, programlı bir devlet yönetimi olması gerekirken, nasıl daha da plansızlaşırımın gailesi güdülüyor. Ülkedeki tek planlı öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi etkisizleştirilerek, Hemşirelik Yüksek Okulu gibi bu kurumun da özel sektöre devrinin yolu açılıyor.

Özel sektörde hak gaspları tüm hızıyla devam ederken, kamudaki emekçiler ile özel sektör emekçileri birbirlerine kırdırılmak için hiçbir fırsat kaçırılmıyor. Hiç gereği yokken çıkarılan mesai saatleri tartışması tam da buna örnek olacak niteliktedir. Burada amaçlananın emekçilerin bölünmesi olduğunu görmemek için kör olmak gerekmektedir.

İşte bu politikalara karşı 1 Mayıs daha da anlam kazanıyor. Geçmişte yapılan mücadelelerle kazanılan hakların geriletilmesine, emekçilerin bölünmesine, özelleştirmelere karşı, her sene olduğu gibi bu sene de mücadele azmini artırarak, alanlara çıkıp haykırmak gerekiyor. Tüm üyelerimizi ve halkımızı, 1 Mayıs saat 17.30’da, Kuğulu Park’ta, sendikamız HAKSEN pankartının arkasında toplanmaya ve yapılan yanlış politikalara karşı, hep bir ağızdan daha da gür bir şekilde haykırmaya çağırıyoruz. Kamu-Özel Emekçilerinin Ortak Çıkarları İçin Ortak Mücadele! Yaşasın 1 Mayıs!”