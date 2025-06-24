Hakkında soruşturma açılan müdür, Cumhurbaşkanlığı'nda danışman oldu

Binboğa Yem Fabrikası’nda usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen ve teftiş raporu sonrasında istifa eden eski müdür, şimdi Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirildi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma bulunan eski Binboğa Müdürü’nün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Turizm Danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Barçın, söz konusu kişinin, “müdür baremiyle sözleşmeli personel” statüsünde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde istihdam edildiğini belirtti.

İsmini vermeden paylaştığı bu kişinin Nevzat Nevzat olduğu öğrenildi. Nevzat hakkında, Tarım Bakanlığı’na bağlı Binboğa Yem Fabrikası’nda görev yaptığı döneme ilişkin ciddi usulsüzlük iddiaları bulunuyor. Söz konusu iddialar üzerine yapılan teftişin ardından hazırlanan rapor doğrultusunda hakkında soruşturma başlatılmış, Nevzat istifa etmişti.

Barçın, açıklamasında Cumhurbaşkanı Tatar’a sert sözlerle yüklendi:

“Az kaldı Ersin Bey, hem de çok az! Halkın vergilerini çarçur etmenin sonuna geldin.”

Kamuoyunda tepkilere neden olan atama, “yargı süreci tamamlanmamış bir ismin, böylesi kritik bir pozisyona getirilmesi” nedeniyle eleştiri konusu oldu.