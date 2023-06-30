Haftanın ilgi gören kitapları

Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:

• Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı - Eser Sahibinin

Yayını

• Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Yayını

• İlanihaye - Hüseyin Bahca - Pikaresk Yayınevi

• Oyalan Biraz Kediler ve Jedi'ler - Evren İnançoğlu - Işık Kitabevi Yayınları

• Kınasız Gelinler - Acı Molehiya Fulya - Adalıer Canbolat - Khora Yayınları

Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:

• Gör Beni - İki Devrin Hikayesi Akilah Azra Kohen - Everest Yayınları

• Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları

• DAD - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları

• Ben Annemin Sırlarıyım - Bülent Demircioğlu - Destek Yayınları

• Bağlanma - Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları - Amir Levine, Rachel

Heller - Aganta Kitap