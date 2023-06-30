Haftanın ilgi gören kitapları
Işık Kitabevi Haftanın İlgi Gören-Okunan Kitaplarını açıkladı
Haftanın İlgi Gören - Okunan Kıbrıs Kitapları:
• Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı - Eser Sahibinin
Yayını
• Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Yayını
• İlanihaye - Hüseyin Bahca - Pikaresk Yayınevi
• Oyalan Biraz Kediler ve Jedi'ler - Evren İnançoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
• Kınasız Gelinler - Acı Molehiya Fulya - Adalıer Canbolat - Khora Yayınları
Haftanın İlgi Gören - Okunan Dünya Kitapları:
• Gör Beni - İki Devrin Hikayesi Akilah Azra Kohen - Everest Yayınları
• Atomik Alışkanlıklar - James Clear - Pegasus Yayınları
• DAD - Selahattin Demirtaş - Dipnot Yayınları
• Ben Annemin Sırlarıyım - Bülent Demircioğlu - Destek Yayınları
• Bağlanma - Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları - Amir Levine, Rachel
Heller - Aganta Kitap