Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var

Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporunda yağmur yer almazken, pazar gününden itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor

A+A-

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporunda yağmur yer almazken, pazar gününden itibaren 3 gün sabah saatleri sis bekleniyor

Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre 15 Ekim’e kadar yağmur yok, hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 30-33 derece arasında olacak; 10 Ekim Pazar gününden itibaren 12 Salı’ya kadar sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur