Haber Kıbrıs ve Detay Kıbrıs yayınları durdurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle Haber Kıbrıs ile Detay Kıbrıs isimli haber sitelerinin yayınlarının durdurulacağını duyurdu.

Şefik, bir televizyon kanalının da seçim yasaklarına uymadığını ancak ikaz edildikten sonra sonuç paylaşmayı durdurduğunu kaydetti, “Yasaklara saygılıyım demekle olmuyor, yayın yasaklarına herkesin saygı duyması gerekiyor” şeklinde konuştu.