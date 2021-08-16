Güzide Tunç’un vedası
Tiyatro sanatçısı, BRT’de yıllarca görev yapan programcı ve sunucu Güzide Tunç vefat etti.
Tiyatro sanatçısı, BRT’de yıllarca görev yapan programcı ve sunucu Güzide Tunç vefat etti.
Unutulmaz tiyatrocu Kemal Tunç’un da eşi olan Güzide Tunç’un ölümü özellikle sanat camiasını üzdü.
Meslek hayatına 1954 yılında kısa adı CBC olan Cyprus Broadcasting Service”’te teknik operatör olarak başlayan Güzide Tunç, görevini çeşitli kademelerde sürdürdü.
Güzide Tunç daha sonra 14 Mart 1964’te Bayrak Radyosu’nda göreve başladı.
Program memuru olarak çalışmaya başlayan Güzide Tunç, mesleğini program yapımcılığı, sunuculuk alanlarda geliştirerek sürdürdü.
Meslek hayatında birçok başarılara imza atan Güzide Tunç, 9 Ekim 1978 yılında emekli oldu.
11 Mart 1928 yılında Lefkoşa’da doğan Güzide Tunç, 3 çocuk annesiydi
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Güzide Tunç’un vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Koronavirüse yakalanan ve 13 Ağustos tarihinden beri tedavi gören Güzide Tunç 93 yaşındaydı.