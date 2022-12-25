Güzelyurt'ta Özçınar, Lefke'de Kaya yeniden başkan

Güzelyurt ve Lefke Belediyelerinde tüm sandıklar açıldı, Gayrıresmi sonuçlara göre Güzelyurt'ta Mahmut Özçınar, Lefke'de ise Aziz Kaya yeniden başkan seçildi.

Güzelyurt Belediyesi’nde 55 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 44.29 ile Mahmut Özçınar oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:

Mahmut Özçınar:%44.29

Osman Bican: %35.54

Reşat Kansoy: %20.17

Lefke’de zafer Aziz Kaya’nın: %50.37

Lefke’de 29 sandığın tümü açıldı:

Aziz Kaya %50.37,

Adil Özgey %46.70

Kaya: Zorlu bir yarıştı, görevimizin başındayız

Gayrı resmi sonuçlara göre yeniden Lefke Belediye Başkanlığı’na seçilen CTP’nin adayı Aziz Kaya, “Zorlu bir yarış oldu. 3 partinin ittifakına karşı gayrı ahlakı uygulamalarla karşılaştık” şeklinde konuştu. Kaya, yarından itibaren görevinin başında olacağını söyledi.