Güzelyurt’ta kaza: Yaralılar var

Güzelyurt- Lefke Anayolu üzerinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Mehdi Mervan TAY isimli sürücü, önündeki aracı geçmek isterken, karşıdan gelen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada, Lütfi Akdeniz VOLKAN, Nidai DOSTEL ve Mütallip ÖZDEMİR yaralanarak Lefkoşa Devlet Hatanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet veren Mehdi Mervan TAY ise tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 19.45 sıralarında, Güzelyurt'ta, Güzelyurt- Lefke Anayolunun 1-2 km'leri arasında, Mehdi Mervan TAY (E-39), yönetimindeki JT 623 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lütfi Akdeniz VOLKAN (E-31) yönetimindeki LU 780 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan LU 780 plakalı araç sürücüsü Lütfi Akdeniz VOLKAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nidai DOSTEL (E-38) ile JT 623 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mütallip ÖZDEMİR (E-38) kaldırıldıkları LDH'de tedavileri halen sürüyor. JT 633 plakalı araç sürücüsü Mehdi Mervan TAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir