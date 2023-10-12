Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı...

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı'nda dün, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, bir kişinin tasarrufunda 7 gram Hint keneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis bültenine göre, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 25 yaşındaki G.K.E.’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

G.K.E. tutuklandı.

Gümrüksüz ürünlerle ilgili olayda yeni tutuklama

Dörtyol ve Tuzla’da Salı günü polis tarafından tespit edilen muhtelif gümrüksüz ürünlerle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.T.(E-57) de tutuklandı.

İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.