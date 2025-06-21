Güzelyurt’ta aniden rahatsızlandı kurtarılamadı

Güzelyurt’ta bir üniversitenin kampüsünde aniden rahatsızlanan Lilian Bahati Kunzi (K-25), Güzelyurt Sağlık Ocağı Ekipleri tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kunzi’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Dün saat 19.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.