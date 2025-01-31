Güzelyurt ve Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu

Güzelyurt ve Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt terminal bölgesinde saat 16.30’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda F.I.I.S (E-25) üzerinde arama yapılacağı sırada, tasarrufunda bulundurduğu poşeti yere attı. Poşette yaklaşık 3.35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Öte yandan Lefkoşa’da saat 20.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında, Y.M.M’nin (E-27) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.