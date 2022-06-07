Güzelyurt İyilik Gönüllüleri çocuklara hediyeler dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı olarak gönüllü faaliyet gösteren Güzelyurt İyilik Gönüllüleri bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kadın Doğum ve Çocuk servisinde bulunan çocuklara gerçekleştirdikleri ziyaretle birlikte hediyeler dağıttı.

Hediyeler dağıtılırken Hastanede görev alan Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve Başdanışman Hasan Birtan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne hastaneye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kazandırmış oldukları ücretsiz şarj üniteleri için de ayrıca teşekkür ederek artık Hastanenin Acil servisinde gelen misafir ve hastalara böyle bir kolaylık sunulduğundan dolayı çok mutlu olduklarını da kaydetti.